Карта бойових дій станом на 18 листопада / Колаж 24 Каналу
Українські захисники вже 633 добу відбивають потужні атаки російської армії та звільняють територію держави від агресора. Так, нашим військовим вдалося закріпитися на позиціях на лівобережжі Херсонської області.
Зрештою протягом минулої доби відбулося 67 бойових зіткнень Сил оборони з ворогом. Загалом противник завдав 1 ракетний та 37 авіаційних ударів, а також здійснив 41 обстріл з реактивних систем залпового вогню.
Сили оборони відбили атаки росіян біля Синьківки: дивіться на карті
Росіяни безуспішно наступали на Серебрянку: дивіться на карті
Окупанти намагалися штурмувати позиції біля Васюківки: дивіться на карті
Сили оборони не дають ворогу оточити Авдіївку: дивіться на карті
Російська армія намагалася просунутися біля Мар'їнки: дивіться на карті
Ворог намагався наступати біля Водяного: дивіться на карті
Що відбувається на Півдні
ЗСУ відбили атаки Росії біля Роботиного: дивіться на карті
Як змінився фронт на інших напрямках
Які втрати завдали Сили оборони у техніці ворогу
Протягом доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та 2 – по зенітно-ракетних комплексах противника.
Підрозділи ракетних військ уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 6 артилерійських засобів, засіб протиповітряної оборони, 1 пункт управління та 1 склад боєприпасів противника.