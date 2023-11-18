Зрештою протягом минулої доби відбулося 67 бойових зіткнень Сил оборони з ворогом. Загалом противник завдав 1 ракетний та 37 авіаційних ударів, а також здійснив 41 обстріл з реактивних систем залпового вогню.

Дивіться також Вночі росіяни запустили по Україні аж 38 "Шахедів": скільки знищено

Яка ситуація на Сході України

Сили оборони відбили атаки росіян біля Синьківки: дивіться на карті

Росіяни безуспішно наступали на Серебрянку: дивіться на карті

Окупанти намагалися штурмувати позиції біля Васюківки: дивіться на карті

Сили оборони не дають ворогу оточити Авдіївку: дивіться на карті

Російська армія намагалася просунутися біля Мар'їнки: дивіться на карті

Ворог намагався наступати біля Водяного: дивіться на карті

Що відбувається на Півдні

ЗСУ відбили атаки Росії біля Роботиного: дивіться на карті

Як змінився фронт на інших напрямках

Які втрати завдали Сили оборони у техніці ворогу

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та 2 – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 6 артилерійських засобів, засіб протиповітряної оборони, 1 пункт управління та 1 склад боєприпасів противника.