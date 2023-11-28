Як зазначає голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, стався обстріл у ніч на 28 листопада. Ворожий снаряд влучив просто-таки в спальню херсонців, де вони якраз-таки спали.

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Атака на літнє подружжя у Херсоні

Завдала удару російська армія по Дніпровському району Херсона тієї ночі з лівого берега. Літнього чоловіка 1952 року медики госпіталізували з вибуховою травмою, однак врятувати постраждалому життя їм не вдалось.

У лікарні помер 71-річний херсонець, який потрапив під ворожий обстріл цієї ночі. Його серце зупинилося близько 07:45. Лікарі з усіх сил намагалися врятувати життя потерпілого, але поранення виявилися надто тяжкими,

– написав очільник регіону.

Водночас Прокудін вранці 28 листопада констатував, що за минулу добу окупанти здійснили 48 обстрілів по регіону, випустивши 206 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, С-60, дронів та авіації.

Зокрема, лише місту Херсону ворог випустив 15 снарядів, поціливши у житлові квартали населених пунктів області; територію заводу та навчальний заклад.

Наслідки чергового удару Росії по Херсону: дивіться відео

Зверніть увагу! З-поміж іншого, на відео видно руйнування в освітньому закладі, які спричинив ворожий обстріл. У будівлі було пошкоджено вікна та приміщення спортивної зали.

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