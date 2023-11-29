Сили спротиву російській агресії на окупованій Херсонщині надали нашим військовим потрібну інформацію. Завдяки їй наші захисники змогли завдати удару по будівлі, де були окупанти.
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Є загиблі
Удар завдали по будівлі, де проходила нарада окупантів у тимчасово окупованому селі Ювілейне Херсонської області. Внаслідок успішних дій відомо про п'ятьох загиблих високопосадовців.
Росія продовжує зазнавати суттєвих втрат у війні проти України. Зокрема, за минулу добу на фронті ворог втрати 1140 бійців. Водночас порахувати втрати ворога точно неможливо через високу інтенсивність бойових дій.
Серед росіян панічні настрої
- Ситуація на лівому березі Херсонщини є причиною для панічних настроїв серед окупантів. Про це заявив представник ГУР Міноборони Андрій Черняк.
- Черняк наголосив, що окупанти вважали, що зможуть утримати захоплені території тими засобами, які в них вже є.
- Для формування плацдармів потрібні були добре підготовлені люди та тривале ретельне планування, уточнив військовий експерт, майор запасу Нацгвардії України Олексій Гетьман. Він розповів, що майже пів року туди висаджувалися наші диверсійно-розвідувальні групи. Їхньою метою було не закріпитися на позиціях, а просто тримати росіян в напрузі.