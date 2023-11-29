Сили спротиву російській агресії на окупованій Херсонщині надали нашим військовим потрібну інформацію. Завдяки їй наші захисники змогли завдати удару по будівлі, де були окупанти.

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Є загиблі

Удар завдали по будівлі, де проходила нарада окупантів у тимчасово окупованому селі Ювілейне Херсонської області. Внаслідок успішних дій відомо про п'ятьох загиблих високопосадовців.

Росія продовжує зазнавати суттєвих втрат у війні проти України. Зокрема, за минулу добу на фронті ворог втрати 1140 бійців. Водночас порахувати втрати ворога точно неможливо через високу інтенсивність бойових дій.

Серед росіян панічні настрої