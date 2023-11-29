Силы сопротивления российской агрессии на оккупированной Херсонской области предоставили нашим военным нужную информацию. Благодаря ей наши защитники смогли нанести удар по зданию, где находились оккупанты.
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Есть погибшие
Удар был нанесен по зданию, где проходило совещание оккупантов во временно оккупированном селе Юбилейное Херсонской области. В результате успешных действий известно о пяти погибших высокопоставленных чиновниках.
Россия продолжает нести существенные потери в войне против Украины. В частности, за минувшие сутки на фронте враг утратил 1140 бойцов. В то же время, посчитать потери врага точно невозможно из-за высокой интенсивности боевых действий.
Среди россиян панические настроения
- Ситуация на левом берегу Херсона есть причиной для панических настроений среди окупантов. Об этом заявил представитель ГУР Минобороны Андрей Черняк.
- Черняк отметил, что оккупанты считали, что смогут удержать захваченные территории теми средствами, которые у них уже есть.
- Для формирования плацдармов нужны были хорошо подготовлены люди и долгое тщательное планирование, уточнил военный эксперт, майор запаса Нацгвардии Украины Алексей Гетьман. Он рассказал, что почти пол года туда высаживались наши диверсионно-разведывательные группы. Их целью было не укрепиться на позициях, а просто держать россиян в напряжении.