Силы сопротивления российской агрессии на оккупированной Херсонской области предоставили нашим военным нужную информацию. Благодаря ей наши защитники смогли нанести удар по зданию, где находились оккупанты.

Смотрите также Цинический обстрел Херсона: оккупанты попали прямо в спальню летней пары, есть жертва

Есть погибшие

Удар был нанесен по зданию, где проходило совещание оккупантов во временно оккупированном селе Юбилейное Херсонской области. В результате успешных действий известно о пяти погибших высокопоставленных чиновниках.

Россия продолжает нести существенные потери в войне против Украины. В частности, за минувшие сутки на фронте враг утратил 1140 бойцов. В то же время, посчитать потери врага точно невозможно из-за высокой интенсивности боевых действий.

Среди россиян панические настроения