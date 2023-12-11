Останнім часом росіянам на лівому березі неспокійно по-особливому. Збройні Сили продовжують проводити успішні операції та вести контрбатарейну боротьбу.

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Успішна операція ССО

Оператори одного з підрозділів ССО під час розвідувальних дій в окупованих Олешках виявили місце, де окупанти розмістили командно-спостережний пункт. За допомогою ударних БпАК українські військові завдали вогневого удару по цілі.

Росіяни не очікували такого подарунку від спецпризначенців – на момент атаки вони вечеряли у цьому приміщенні. Кажуть, що "терміт" їм на 40 сантиметрів землю пропалив, а також пошкодив дах.

Та ми сіли, бл***ь, поїсти на**й ввечері, як у**ало по даху. Спочатку вибух, поті, бл**ь, ще один – короче, загорілися,

– розповідаються окупанти.

За повідомленням Сил Спеціальних Операцій, командний пункт на лівому березі Херсонської області знищено вщент.

Операція Сил Спеціальних Операцій в Олешках: дивіться відео

Ситуація на лівому березі: останні новини