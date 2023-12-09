Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Владислав Селезньов. Він вважає, що операції на лівому березі Херсонщини суттєво впливають на агресора, однак на швидкий успіх Сил оборони розраховувати не варто.

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Як впливає на окупантів ситуація на Херсонщині

Угруповання російських військ на у Херсонській області налічує десятки тисяч військових. І якби не активні бойові дії на лівому березі Дніпра, переважну частину його перекинули б на інші ділянки фронту.

"Зараз же ворог змушений тримати серйозні сили на Херсонщині через побоювання, що українські морпіхи, які утримують три плацдарми глибиною від 3 до 8 кілометрів, можуть рушити далі", – пояснив військовий експерт.

Які перспективи ЗСУ на Херсонщині

В коротко- та середньостроковій перспективі не варто розраховувати на швидкий успіх Сил оборони на лівому березі Дніпра. Залишається актуальним питання ресурсів та логістики на цьому напрямку.

Восени 2022 року, відступаючи, ворог знищив 4 мости через Дніпро. А навести понтонні переправи на цій ділянці є надзвичайно складним завданням, не кажучи вже про убезпечення її від ворожої авіації та артилерії,

– зазначив Селезньов.

Для того, щоб російська артилерія не мала змоги знищити таку переправу, потрібно збільшити плацдарм з 8 до 25 кілометрів. Але для цього потрібні додаткові ресурси, які, своєю чергою, без переправи не вийде доставити.

Частково із цим могли б допомогти F-16, але вони будуть в Україні не раніше, аніж у березні 2024 року. А за цей час ситуація на полі бою може суттєво змінитися. Не додають оптимізму й затримки в постачанні озброєння країнами Заходу.

Що відомо про бойові дії на Херсонщині