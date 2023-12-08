Про це 24 Каналу розповіла журналістка з Херсона Євгенія Вірлич. За її словами, мешканці прифронтової території, підконтрольної загарбникам, постали перед нелегким вибором.
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Чого саме прагнуть окупанти
Через наближення президентських виборів у Росії працівники окупаційних адміністрацій починають панікувати. Відповідно, до березня 2024 року вони мають щось робити для позитивного іміджу російського диктатора.
Це вже не вперше (окупанти пропонують евакуацію – 24 Канал). Цю практику вони застосовували й перед деокупацією Херсона,
– нагадала журналістка.
Зараз в межах 15 кілометрів від лівого берега Дніпра точаться важкі бої. Через це на частині окупованої Херсонщини відсутнє опалення, а також є проблеми з іншими комунальними послугами.
"Окупанти дійсно запропонували виїхати (з місць ведення бойових дій – 24 Канал), не кажучи, куди саме. Є інформація, що це може бути територія окупованого Криму, або навіть Росія. Ми не знаємо, наскільки багато людей погодилось і чи це примусово, чи добровільно", – розповіла Вірлич.
Євгенія Вірлич про евакуацію з окупованої Херсонщини: дивіться відео
Чи можливо зараз виїхати з окупованої Херсонщини
За повідомленням херсонців, в минулому вже були випадки, коли людей, що погодились на евакуацію, відправляли вглиб Росії. Зокрема, Сергій Хлань зазначив, що внаслідок цього українці опинялися в "найбільш депресивних районах" країни-агресорки.
"Люди дуже побоюються цих евакуацій, тому що в жодній із подібних евакуацій окупанти не казали правди перед її проведенням. Вони не кажуть, куди, наскільки й не надають жодних документів. Тому їхати чи ні – це особиста справа кожної людини", – переконана Вірлич.
Через високий ризик, мешканці лівобережжя Херсонщини намагаються також виїздити на більш безпечні території, зокрема і вглиб області, де в них можуть бути родичі або знайомі. Є й випадки, коли люди виїздили на підконтрольну Україні територію, але для цього потрібно подолати дуже довгий шлях через Росію та близько 4 – 5 країн, який є також досить небезпечним.
Де ще проводили евакуацію останнім часом
- Цьогоріч наприкінці жовтня Україна також почала евакуацію з прилеглих до річки Дніпро територій Херсонщині. За підрахунками чиновників, в на тоді загрозливому становищі перебувало 802 дитини, родини яких були визначені як пріоритетні для переміщення.
- Наприкінці літа, коли агресор активізував наступальні дії на Куп'янському напрямку, міська влада оголосила про евакуацію мешканців, що живуть неподалеку зони бойових дій. Їхньому життю загрожували перманентні артилерійські та ракетні обстріли, а також керовані авіабомби росіян.
- Також напередодні наступу Сил оборони на Мелітопольському напрямку окупанти в примусовому порядку евакуювали тисячі мешканців Запорізької області. Опісля вони потрапили в не дуже комфортні умови перебування поблизу Бердянська.