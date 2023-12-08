Об этом 24 Каналу рассказала журналистка из Херсона Евгения Вирлыч. По ее словам, жители прифронтовой территории, подконтрольной захватчикам, встали перед нелегким выбором.

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Чего именно хотят оккупанты

Из-за приближающихся президентских выборов в России работники оккупационных администраций начинают паниковать. Соответственно, до марта 2024 года они должны делать что-то для положительного имиджа российского диктатора.

Это уже не первый раз (оккупанты предлагают эвакуацию – 24 Канал). Эту практику они применяли и перед деоккупацией Херсона,

– напомнила журналистка.

Сейчас в пределах 15 километров от левого берега Днепра ведутся тяжелые бои. Поэтому на части оккупированной Херсонской области отсутствует отопление, а также есть проблемы с другими коммунальными услугами.

"Оккупанты действительно предложили выехать (из мест ведения боевых действий – 24 Канал), не говоря, куда именно. Есть информация, что это может быть территория оккупированного Крыма, или даже Россия. Мы не знаем, насколько много людей согласилось и принудительно ли это, или добровольно", – рассказала Вирлыч.

Евгения Вирлыч об эвакуации с оккупированной Херсонщины: смотрите видео

Возможно ли сейчас выехать с оккупированной Херсонщины

По сообщению херсонцев, в прошлом уже были случаи, когда согласившихся на эвакуацию людей отправляли вглубь России. В частности, Сергей Хлань отметил, что в результате этого украинцы оказывались в "наиболее депрессивных районах" страны-агрессора.

"Люди очень побаиваются этих эвакуаций, потому что ни в одной из подобных эвакуаций оккупанты не говорили правды перед ее проведением. Они не говорят, куда, насколько и не предоставляют никаких документов. Поэтому ехать или нет – это личное дело каждого человека", – убеждена Вирлыч.

Из-за высокого риска жители левобережья Херсонщины пытаются также выезжать на более безопасные территории, в том числе и вглубь области, где у них могут быть родственники или знакомые. Есть и случаи, когда люди выезжали на подконтрольную Украине территорию, но для этого нужно преодолеть очень долгий путь через Россию и около 4 – 5 стран, который также достаточно опасен.

Где еще проводили эвакуацию в последнее время