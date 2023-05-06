Такое мнение в эфире 24 Канала выразил полковник ВСУ в запасе, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, так же оккупанты действовали в Херсонской области.

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Оккупанты начали ротацию

Свитан отметил, что военные объекты россиян часто находятся в населенных пунктах. Он подчеркнул, что на правом берегу Днепра в Херсонской области захватчики под прикрытием "эвакуации" гражданских выводили свои военные колонны.

Это режим ротации. Они выводили свои части от удара, технику из 30-километровой зоны, назад заводили пеших пехотинцев. Мотопехотных подразделений у них очень мало. В общем это пехота и стрелки. То есть назад могут заходить стрелки и быть в режиме обороны,

– объяснил он.

Военный эксперт добавил, что враг хочет показать, что якобы беспокоится за гражданских жителей. На самом деле россияне приступают к ротации в своем войске.

Свитан об "эвакуации" из Запорожской области: смотрите видео

"Эвакуация" из Запорожской области: выводы ISW