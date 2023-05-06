Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, так само окупанти діяли на Херсонщині.

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Окупанти розпочали ротацію

Світан зазначив, що військові об’єкти росіян часто розміщені у населених пунктах. Він підкреслив, що на правому березі Дніпра на Херсонщині загарбники під прикриттям "евакуації" цивільних виводили свої військові колони.

Це режим ротації. Вони виводили свої частини від удару, техніку з 30-кілометрової зони, назад заводили піших піхотинців. Мотопіхотних підрозділів у них дуже мало. Загалом це піхота та стрілки. Тобто назад можуть заходити стрілки та бути в режимі оборони,

– пояснив він.

Військовий експерт додав, що ворог хоче показати, що нібито хвилюється за цивільних мешканців. Насправді росіяни розпочинають ротації у своєму війську.

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