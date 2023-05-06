Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, так само окупанти діяли на Херсонщині.
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Окупанти розпочали ротацію
Світан зазначив, що військові об’єкти росіян часто розміщені у населених пунктах. Він підкреслив, що на правому березі Дніпра на Херсонщині загарбники під прикриттям "евакуації" цивільних виводили свої військові колони.
Це режим ротації. Вони виводили свої частини від удару, техніку з 30-кілометрової зони, назад заводили піших піхотинців. Мотопіхотних підрозділів у них дуже мало. Загалом це піхота та стрілки. Тобто назад можуть заходити стрілки та бути в режимі оборони,
– пояснив він.
Військовий експерт додав, що ворог хоче показати, що нібито хвилюється за цивільних мешканців. Насправді росіяни розпочинають ротації у своєму війську.
Світан про "евакуацію" із Запорізької області: дивіться відео
"Евакуація" із Запорізької області: висновки ISW
- В Інституті вивчення війни зазначають, що окупаційна влада оголосила про примусове переміщення 70 тисяч людей на окупованій частині Запоріжжя. Звичайно ж, усе це замасковане під так звану "евакуацію".
- Насправді вони хочуть вивезти вразливі групи населення, включаючи сім'ї з дітьми, людей з інвалідністю та похилого віку. Мовиться про примусову евакуацію мешканців 18 населених пунктів, які розкинулися уздовж південного краю Каховського водосховища та російських наземних ліній зв'язку.
- Уже відомо про евакуацію цивільного населення з Пологівського району до Бердянська. В Інституті зазначили, що ці населені пункти розташовані далеко від лінії фронту.
- Укладачі звіту зауважили, що росіяни повторюють сценарій Херсонської області. Там теж спочатку проводили буцімто евакуацію з прифронтових районів у жовтні та листопаді. Тоді ж ворог посилався на загрозу ударів, а також бойових дій.
- В Інституті зазначають, що переселення людей на Запоріжжі не означає, що контрнаступ ЗСУ відбудеться саме там.