О тяжелой ночи в Харькове рассказала корреспондентка 24 Канала Анна Черненко. Она заметила, что последний раз ракетами С-300 россияне били по Харькову в ноябре. Тогда тоже пострадал Шевченковский район города, как и в эту ночь.

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Детали ночного обстрела Харькова

Российские захватчики запускали ракеты с территории Белгородской области. По предварительным данным, одна из вражеских ракет осталась на Белгородщине.

Мощная атака. Давно у нас такого не было,

– отметила Черненко.

Во время атаки ночью 8 декабря пострадали Шевченковский и Холодногорский районы города. В обоих случаях оккупанты атаковали жилые кварталы.

Хаотические, интенсивные удары,

– подчеркнула корреспондентка 24 Канала из Харькова.

В результате российского обстрела два человека были ранены. 36-летняя женщина отказалась от госпитализации. Медики оказали ей помощь на месте. А вот мужчину 25 лет, также пострадавшему в результате удара, госпитализировали. По данным городского головы Харькова Игоря Терехова, в момент госпитализации мужчина находился в состоянии средней тяжести.

Чудом обошлось без большего количества жертв, ведь враг атаковал гражданские многоквартирные дома. Много выбитых окон, вылетели рамы. Изуродовано более 25 частных автомобилей,

– сказала Черненко.

Взрывной волной повреждено образовательное учреждение Харькова. В пострадавших от удара кварталах исчезало тепло и были перебои с электроснабжением, но сейчас все активно восстанавливают.

Последствия российских обстрелов Харькова ночью 8 декабря / Фото: 24 Канал

"На одном из мест прилета работал живой муравейник. Я думаю, что большая часть работ там закончилась. Быстро закрыли окна, потому что очень холодно. Приехали волонтеры из разных организаций, чтобы помочь людям", – добавила корреспондентка 24 канала из Харькова.

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Какая ситуация в области

В ночь на 7 декабря под ударом была также и Харьковская область. В частности, россияне били по селу Подолы в Купянском районе. Пострадали три человека – мужчина и две женщины.

Кроме этого, после полуночи оккупанты нанесли удар управляемой авиабомбой по Куриловке. В результате обстрела в пятиэтажке произошел мощный пожар. Там выгорело два верхних этажа.

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