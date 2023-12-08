Про важку ніч у Харкові розповіла кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко. Вона зауважила, що востаннє ракетами С-300 росіяни били по Харкову в листопаді. Тоді теж постраждав Шевченківський район міста, так само як і цієї ночі.

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Деталі нічного обстрілу Харкова

Російські загарбники запускали ракети з території Бєлгородської області Росії. За попередніми даними, одна з ворожих ракет залишилася на Бєлгородщині.

Потужна атака. Давно в нас такого не було,

– зазначила Черненко.

Під час атаки вночі 8 грудня постраждав Шевченківський та Холодногірський райони міста. В обох випадках окупанти атакували житлові квартали.

Хаотичні, інтенсивні удари,

– наголосила кореспондентка 24 Каналу з Харкова.

Внаслідок російського обстрілу двоє людей були поранені. 36-річна жінка відмовилася від госпіталізації. Медики надали їй допомогу на місці. А от чоловіка 25 років, який також постраждав внаслідок удару, госпіталізували. За даними міського голови Харкова Ігоря Терехова, на момент госпіталізації чоловік перебував у стані середньої важкості.

Дивом обійшлося без більшої кількості жертв, адже ворог атакував цивільні багатоквартирні будинки. Багато вибито вікон, повилітали рами. Понівечено понад 25 приватних автівок,

– мовила Черненко.

Вибуховою хвилею пошкоджено освітній заклад Харкова. У кварталах, які постраждали від удару, зникало тепло та були перебої з електропостачанням, але зараз все активно відновлюють.

Наслідки російського обстрілу Харкова вночі 8 грудня / Фото: 24 Канал

"На одному з місць прильоту працював живий мурашник. Я думаю, що більша частина робіт там закінчилася. Швидко закрили вікна, тому що дуже холодно. Приїхали волонтери з різних організацій, щоб допомогти людям", – додала кореспондентка 24 Каналу з Харкова.

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Яка ситуація в області

У ніч проти 7 грудня під ударом була також й Харківська область. Зокрема, росіяни били по селу Подоли в Куп'янському районі. Постраждало троє людей – чоловік та дві жінки.

Крім цього, після опівночі окупанти завдали удар керованої авіабомбою по Курилівці. Внаслідок обстрілу в п'ятиповерхівці сталася потужна пожежа. Там вигоріло два верхніх поверхи.

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