При цьому, що зазвичай про небезпеку повідомляють ще до того, як літаки долетять до Каспію. Ситуацію пояснив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал.

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Не завжди ми отримуємо інформацію так оперативно, як нам би цього хотілось. Наша розвідка працює і наші західні партнери, які попереджають нас як про пуски "Калібрів", так і про пуски балістики і про зльоти стратегічної авіації,

– зазначив Ігнат.

Речник уточнив, що в будь-якому разі, було достатньо часу, щоб відредагувати.

"Крилата ракета це не балістика, і не "Кинджал", вона летить зі швидкістю 650 – 900 кілометрів за годину. З моменту виходу літаків на рубіж є достатньо часу, щоб зреагувати і перейти в укриття", – додав він.

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