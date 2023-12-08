Приблизно о 6:30 по всій Україні пролунала повітряна тривога. Стало відомо про зліт 7 бортів стратегічної авіації Ту-95МС.

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Є руйнування

Ворог випустив кілька груп крилатих ракет. Більшість прямувала на Дніпропетровщину. Через масовану атаку на область є руйнування, зокрема, у Павлограді, Тернівці та Юр’ївській громаді.

Пошкоджене промислове підприємство. Понівечені 16 приватних будинків і 5 дачних. Зачепило церкву. Побите й авто,

– повідомили у ОВА.

Наразі ще триває обстеження уражених територій.

Раніше місцева влада повідомила, що внаслідок ракетного удару по Павлограду одна людина загинула, а четверо отримали поранення.

Скільки ракет збили

У Повітряних силах повідомили, що під час ранкової ракетної атаки ворог випустив загалом 19 крилатих ракет Х-101 / Х-555. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 14 ворожих цілей.

Крім того, у відомстві уточнили, що запуски ракет здійснювалися з території Саратовської області. Частина ворожих ракет була спрямована на об’єкти інфраструктури на Дніпропетровщині. Інша група, долетівши до Дніпра, змінила напрямок руху в бік Києва.

На околицях Києва працювала ППО

Міська влада столиці розповіла, що всі ракети сили протиповітряної оборони збили на підльоті до міста. На околицях Києва було гучно – там якраз працювала ППО. На щастя, минулося без постраждалих. Втім, уламки збитих ракет пошкодили кілька приватних будинків в області. У них вибиті вікна та зруйновані стіни.