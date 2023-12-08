В ночь на 8 декабря россияне ударили по Украине "Шахедами", а уже к утру атаковали нашу страну ракетами. О количестве сбитых вражеских целей, а также последствиях атаки рассказывает 24 Канал.

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"Шахеды" на Днепропетровщине

Ночью оккупанты запустили из Приморско-Ахтарска 7 ударных беспилотников. Все "Шахеды" держали курс на Днепропетровщину.

Так, еще вчера, около девяти часов вечера стало известно о движении вражеских БПЛА. С территории Запорожья они двигались в направлении Павлограда. Позже Воздушные силы заявили о новой группе ударных дронов в сторону Днепропетровщины. В общей сложности тревога для областей длилась более 2 часов.

Утром Воздушные силы отчитались, что силам ПВО удалось ликвидировать пять вражеских целей.

Результат ночной работы ПВО / Фото Воздушные силы

Обстрел жилых массивов Харькова из С-300

Уже утром примерно с 03:00 до 03:30 враг начал обстреливать Харьков ракетами С-300 с территории Белгородской области. Противник выпустил 6 снарядов по городу.

В результате ударов в Шевченковском районе Харькова есть попадание возле жилого квартала. Травмирована 36-летняя мирная жительница. Повреждено учебное заведение, в домах выбиты стекла и окна.

Из-за "прилета" по Новобаварскому району ранения получил 25-летний мужчина, его госпитализировали в больницу. Частично разрушен трехэтажный жилой дом.

В городе также повреждено более 25 частных автомобилей.

Харьковская областная прокуратура уже начала досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Россия обстреляла Харьков из С-300 / Фото Харьковская областная прокуратура

Оккупанты массированно ударили ракетами

Утром 8 декабря Воздушные силы сообщили о ракетной опасности. Над территорией Саратовской области россияне подняли в воздух 7 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. В 6:30 по всей Украине раздалась воздушная тревога. А уже в 6:50 стало известно, что первая группа ракет находится в Харьковской области и двигается в направлении Днепропетровщины. Несколько групп ракет полетели на Павлоград, а другая свернула на запад. Через территорию Полтавщины, Кировоградщины, Черкасчины вторая группа ракет направилась в Киев. В 7:41 Воздушные силы предупредили о том, что новая группа ракет – в Чугуевском районе Харьковской области, курсом на Днепропетровщину.

В общей сложности тревога продолжалась почти 3 часа. Оккупанты выпустили 19 крылатых ракет X-101 и X-555, из них 14 сбили силы ПВО.

На Днепропетровщине есть погибший и разрушения

В результате ракетного удара по Павлоградскому району один человек погиб, а четверо получили ранения. Кроме того, в области есть разрушения, в частности, в Павлограде, Терновке и Юрьевской общине.

Повреждено промышленное предприятие. Изуродованы 16 частных домов и 5 дачных. Задело церковь. Побито авто,

– сообщили в ОВА.

В Киевской области работала ПВО

Во время тревоги в Киевской области были слышны звуки взрывов. Это велась работа ПВО по крылатым ракетам. Впоследствии в КГВА сообщили, что ни одна вражеская цель не достигла города. Все цели были сбиты на подлетах к столице.

К счастью, обошлось без пострадавших. Хотя на территории области получили повреждения несколько частных домов – в них выбило окна и разрушены стены. Также есть повреждения транспортного средства, хозяйственных построек и газовой трубы.

Последствия атаки в Киевской области / Фото Полиция