Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала Анна Черненко. По ее словам, местные власти делают все возможное для обеспечения комфортной эвакуации жителей Купянщины.
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Как идет эвакуация
11 августа стало известно о расширении эвакуационной зоны с 9 до 53 населенных пунктов. Известно, что власти ориентируются на необходимость эвакуировать около 12 тысяч местных, проживающих в Купянской и близлежащих общинах.
"Понятно, что этот процесс не будет быстрым. Большинство из тех, кто хотел выехать из прифронтовой зоны, уже сделали это. Сейчас нужно будет проводить объяснительную работу для того, чтобы убедить оставшихся уехать в более безопасное место", – рассказала корреспондентка.
По предварительным оценкам, на левом берегу реки Оскол, который подлежит обязательной эвакуации, сейчас находится около 600 детей. На данный момент из зоны боевых действий уже эвакуировано 63 человека, в том числе – усилиями волонтеров.
Анна Черненко о ситуации на Харьковщине: смотрите видео
"Местным нелегко выезжать из своих домов. Многим людям нужно время, чтобы принять тяжелое решение. Обычно семьи начинают быстрее паковать вещи, когда прилетает рядом", – отметила Черненко.
Важно, что эвакуированных людей не вывозят в "никуда". Городские и областные власти дают детальные объяснения о возможностях эвакуации и могут даже предоставить фото домов, в которые будут переселять купянчан.
Что заставило власть прибегнуть к таким решениям
- Оккупанты сконцентрировали близ Купянска серьезные силы и пытаются "взять реванш" за прошлогоднее поражение на этом направлении. Также наступление на этом направлении призвано оттянуть резервы Вооруженных Сил от наступления на Юге.
- На сегодняшний день украинские военные держат ситуацию под контролем. Однако оккупанты прибегают к террору гражданского населения, чтобы сломить боевой дух наших защитников.
- В августе в результате террористических ударов захватчиков погибли около 6 человек, еще 20 были ранены. Среди наиболее дерзких атак россиян – уничтожение центра переливания крови в селе Кругляковка и сброшенная авиабомба прямо в центре Купянска.