Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала Анна Черненко. По ее словам, местные власти делают все возможное для обеспечения комфортной эвакуации жителей Купянщины.

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Как идет эвакуация

11 августа стало известно о расширении эвакуационной зоны с 9 до 53 населенных пунктов. Известно, что власти ориентируются на необходимость эвакуировать около 12 тысяч местных, проживающих в Купянской и близлежащих общинах.

Подробности: Как пояснил глава Харьковской ОГА, пока принудительная эвакуация касается только тех населенных пунктов, которые находятся непосредственно на линии столкновения. Относительно самого Купянска, расположенного в 10 км от линии фронта, решение об обязательной эвакуации пока что находится на рассмотрении.

"Понятно, что этот процесс не будет быстрым. Большинство из тех, кто хотел выехать из прифронтовой зоны, уже сделали это. Сейчас нужно будет проводить объяснительную работу для того, чтобы убедить оставшихся уехать в более безопасное место", – рассказала корреспондентка.

По предварительным оценкам, на левом берегу реки Оскол, который подлежит обязательной эвакуации, сейчас находится около 600 детей. На данный момент из зоны боевых действий уже эвакуировано 63 человека, в том числе – усилиями волонтеров.

Анна Черненко о ситуации на Харьковщине: смотрите видео

"Местным нелегко выезжать из своих домов. Многим людям нужно время, чтобы принять тяжелое решение. Обычно семьи начинают быстрее паковать вещи, когда прилетает рядом", – отметила Черненко.

Важно, что эвакуированных людей не вывозят в "никуда". Городские и областные власти дают детальные объяснения о возможностях эвакуации и могут даже предоставить фото домов, в которые будут переселять купянчан.

Что заставило власть прибегнуть к таким решениям