Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко. За її словами, місцева влада робить усе можливе для забезпечення комфортної евакуації мешканців Куп'янщини.

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Як триває евакуація

12 серпня стало відомо про розширення евакуаційної зони з 9 до 53 населених пунктів. Відомо, що влада орієнтується на потребу евакуювати близько 12 тисяч місцевих, які проживають у Куп'янській та прилеглих громадах.

Подробиці: як пояснив голова Харківської ОДА, поки що примусова евакуація стосується лише тих населених пунктів, які перебувають безпосередньо на лінії зіткнення. Щодо самого Куп'янська, який розташований за 10 км від лінії фронту, рішення про обов'язкову евакуацію поки що перебуває на розгляді.

"Зрозуміло, що цей процес не буде швидким. Більшість із тих, хто хотів виїхати з прифронтової зони, вже зробили це. Зараз потрібно буде проводити пояснювальну роботу для того, що переконати тих, хто залишився, виїхати в безпечніше місце", – розповіла кореспондентка.

За попередніми оцінками, на лівому березі річки Оскіл, який підлягає обов'язковій евакуації, зараз знаходиться близько 600 дітей. Станом на зараз із зони бойових дій вже евакуйовано близько 63 людей, в тому числі – зусиллями волонтерів.

Анна Черненко про ситуацію на Харківщині: дивіться відео

"Місцевим нелегко виїжджати зі своїх домівок. Багатьом людям потрібен час, щоб прийняти важке рішення. Зазвичай родини починають швидше пакувати речі, коли прилітає поруч", – зазначила Черненко.

Важливо, що евакуйованих людей не вивозять у "нікуди". Міська та обласна влада надає детальні пояснення щодо можливостей евакуації та може навіть надати фото осель, у які переселятимуть куп'янчан.

Що змусило владу вдатися до таких рішень