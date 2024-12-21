Серед таких компаній – "Чумак", якій довелося релокуватися з міста Каховка Херсонської області ще на початку повномасштабного вторгнення. Віра компанії у повернення в рідне місто розчулила мережу, розповідає 24 Канал.

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Як "Чумак" розчулив українців

У мережі Tik Tok з'явилися відео від користувачів, котрі побачили нове маркування продукції компанії "Чумак". Річ у тім, що компанія релокувала своє виробництво у Волинську область. Тому на маркуванні тепер вказують дві адреси – місця виробництва зараз і фактичну адресу.

Теперішню адресу на маркуванні названо тимчасовою до відновлення виробництва в місті Каховка, а постійна – як та, до якої компанія неодмінно повернеться у звільненому місті.

Маркування "Чумак" розчулило мережу: дивіться відео

Чимало користувачів мережі кажуть, що якщо "Чумак" так вірить у перемогу, то і вони вірять. Інші ж кажуть, що відбувається дивина – їх доводить до сліз пачка кетчупу з таким маркуванням.

А ще в коментарях чимало людей, родом з лівобережжя Херсонщини, яке зараз в окупації, також залишають свої коментарі про те, що вони, як і компанія з Каховки, вірять у перемогу і в те, що повернуться додому.