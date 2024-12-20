Грецька кухня стала найкращою у світі 2024 року. Про це пише 24 Канал із посиланням на TasteAtlas.
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Лідери рейтингу
Згідно з новим рейтингом TasteAtlas, складеним на основі понад 477 тисяч відгуків про майже 15,5 тисяч страв, грецька кухня отримала 4,6 із 5 балів. Хоча цей показник трохи нижчий, ніж торік, його виявилося достатньо, щоб вивести Грецію на перше місце. У попередні роки грецька кухня посідала третє та друге місця.
Італійська кухня, яка перемагала у 2022 та 2023 роках, цього разу зайняла друге місце з результатом 4,59 бала.
Третє місце посіла мексиканська кухня із 4,52 балами, піднявшись із сьомого місця.
Українська кухня також показала прогрес у рейтингу, піднявшись на 44 місце із 53 позиції торік.
Топ-10 найкращих кухонь світу 2024 року:
Грецька,
- Італійська,
- Мексиканська,
- Іспанська,
- Португальська,
- Турецька,
- Індонезійська,
- Французька,
- Японська,
- Китайська.
Цей рейтинг вкотре підкреслює, як смаки людей із різних куточків світу визначають популярність національних кухонь, а також як унікальність страв може підкорити глобальну аудиторію.