Мова йде про онлайн-сервіс Dramox. Що про нього відомо та скільки коштує підписка – розповідає 24 Канал.

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Що пропонує сервіс Dramox

Dramox – це фактично онлайн-театр, де можна переглянути записи найкращих вистав українського та світового театру в будь-який зручний час та в будь-якому місці. При цьому вартість підписки на сервіс становить 149 гривень на місяць. Перші 7 днів користування сервісом є абсолютно безкоштовними.

Щомісяця на платформі з'являються нові вистави, до яких отримують доступ підписники. У вартість підписки входить доступ до абсолютно у всіх вистав та концертів. Половину прибутку отримують самі театри, вистави яких є в доступі на сервісі.

Сервіс Dramox пропонує великий перелік вистав за 149 гривень на місяць: дивіться відео

Звісно, Dramox не є повною альтернативою театру, адже складно порівняти запис вистави з атмосферою перебування в самому театрі і спостеріганням дійства на сцені наживо. Проте для поціновувачів цього виду мистецтва, які не мають змоги відвідувати театр так часто як хотілося би через брак часу, можливості чи ресурсу, це чудова альтернатива насолоджуватися виставами просто вдома в будь-який зручний час.

Сам сервіс декларує, що мистецтво має бути доступним для кожного і власне команда втілює цей принцип у життя.