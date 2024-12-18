У Мюнхені відкрився новий заклад Ruta – бістро, де поєднані затишні класичні страви із цікавими акцентами української кухні. Про це пише 24 Канал із посиланням на інстаграм закладу.

Дивіться також "Блискучі" солоні огірки захопили Tik Tok: що відомо про вірусний тренд

Смак українських традицій

Ігор Сухомлин описує Ruta як "сучасне бістро на районі" з особливою атмосферою та українським шармом. У меню можна знайти такі позиції, як хумус із печінкою, котлети surf&turf, стейк із капусти чи фланк-стейк із картоплею.

Поруч із ними – традиційні українські страви: борщ, вареники й домашня настоянка з вишні.

На вихідних Ruta запрошує гостей на бранчі із коктейлями, які створює українська бартендерка Еля Михайленко, а також пропонує особливу каву. У винній карті представлені вина від українських брендів Beikush і Villa Tinta.

Кухнею бістро керує шеф-кухарка Антоніна Валюх, а дизайн простору розробила київська студія Numo Buro. Стіни прикрашені творами українських митців, серед яких роботи київського художника Артема Прута.

Усі члени команди Ruta – українці.