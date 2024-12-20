За основу беруть аудіо із популярних мультфільмів, зокрема рядки, які викликають почуття щемливої ностальгії. Автори відео показують архівні кадри з дитинства, родинних свят, прикрашених ялинок, затишних зимових вечорів, коли головною турботою було вибрати подарунки.

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В TikTok завірусився тренд про довоєнне Різдво

У TikTok з’явився новий тренд, що захопив українських користувачів. Вони записують ностальгічні відео про святкування Різдва в колі родини, вечори в затишних будинках зі снігом за вікном. Основний акцент – на традиціях, які для багатьох залишилися у довоєнному минулому.

Для створення більшої атмосферності відео автори використовують аудіо зі старого українського мультфільму "Різдвяна казка".

У коментарях люди активно діляться своїми спогадами, пишуть про теплі моменти та відчуття, які вони хочуть повернути.

Загалом багато користувачів визнають, що то був найкращий час у їх житті, який крізь роки набув абсолютно інших сенсів та значення.

Користувачі TikTok супроводжують свої ролики підписами:

"це ж треба було так зіпсувати наше сьогодення, щоб ми хотіли таке майбутнє, як минуле";

"хоч би на секунду доторкнутися до тієї миті";

"тільки подорослішавши розумієш, що це найкращі моменти в житті".

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