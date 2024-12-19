Алекс Руані, доктор наук та викладач Академії наук про здоров'я, розповіла, як правильно вибрати олію з користю для здоров'я. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Health Sciences Academy.
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Як визначити, яку олію обрати для приготування їжі
Перше, на що звертає увагу Алекс Руані, – це які олії утворюють шкідливі сполуки при нагріванні. Точка димлення оливи – це температура, при якій вона переходить за безпечну межу й починає диміти.
Коли олія нагрівається вище точки димлення, вона вивільняє вільні радикали – вступає в реакцію з киснем, утворюючи шкідливі сполуки. Вільні радикали можуть пошкодити клітини та ДНК в організмі людини.
Олія в магазинах України / Фото 24 Канал
Одна зі шкідливих сполук, яка може утворюватися при нагріванні, називається HNE. Ця сполука пов'язана з патогенезом судинних захворювань, таких як атеросклероз, діабет і нейродегенеративні розлади.
Які олії найкращі для приготування їжі
Щодо рівня насиченості жирів в кулінарних оліях, враховуйте типи жирних кислот, які в них містяться. Це дасть вам велику підказку як щодо їхньої термостійкості, так і загальної стабільності.
Олії з насиченими жирними кислотами – найкращий вибір для приготування їжі. До таких олій відносяться:
- кокосова олія,
- топлене олія,
- вершкове масло,
- пальмова олія.
Ці олії зберігають стабільність за високих температур.
Олія в магазинах України / Фото 24 Канал
Список масел, які вважаються найбільш шкідливими при приготуванні їжі через їх нестабільність та схильність до утворення вільних радикалів:
- соєва олія,
- кукурудзяна олія,
- ріпакова олія,
- соняшникова олія,
- сафлорова олія.
Ці олії містять поліненасичені жири, які при нагріванні руйнуються, виділяючи шкідливі сполуки.
Як пояснила Алекс Руані, для смаження, запікання та приготування на грилі рекомендується використовувати олію з високою температурою димлення. Наприклад, рафіновану оливкову олію, олію авокадо, гхі або кокосову олію.
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