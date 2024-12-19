Алекс Руані, доктор наук та викладач Академії наук про здоров'я, розповіла, як правильно вибрати олію з користю для здоров'я. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Health Sciences Academy.

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Як визначити, яку олію обрати для приготування їжі

Перше, на що звертає увагу Алекс Руані, – це які олії утворюють шкідливі сполуки при нагріванні. Точка димлення оливи – це температура, при якій вона переходить за безпечну межу й починає диміти.

Коли олія нагрівається вище точки димлення, вона вивільняє вільні радикали – вступає в реакцію з киснем, утворюючи шкідливі сполуки. Вільні радикали можуть пошкодити клітини та ДНК в організмі людини.



Олія в магазинах України / Фото 24 Канал

Одна зі шкідливих сполук, яка може утворюватися при нагріванні, називається HNE. Ця сполука пов'язана з патогенезом судинних захворювань, таких як атеросклероз, діабет і нейродегенеративні розлади.

Які олії найкращі для приготування їжі

Щодо рівня насиченості жирів в кулінарних оліях, враховуйте типи жирних кислот, які в них містяться. Це дасть вам велику підказку як щодо їхньої термостійкості, так і загальної стабільності.

Олії з насиченими жирними кислотами – найкращий вибір для приготування їжі. До таких олій відносяться:

кокосова олія,

топлене олія,

вершкове масло,

пальмова олія.

Ці олії зберігають стабільність за високих температур.



Олія в магазинах України / Фото 24 Канал

Список масел, які вважаються найбільш шкідливими при приготуванні їжі через їх нестабільність та схильність до утворення вільних радикалів:

соєва олія,

кукурудзяна олія,

ріпакова олія,

соняшникова олія,

сафлорова олія.

Ці олії містять поліненасичені жири, які при нагріванні руйнуються, виділяючи шкідливі сполуки.

Як пояснила Алекс Руані, для смаження, запікання та приготування на грилі рекомендується використовувати олію з високою температурою димлення. Наприклад, рафіновану оливкову олію, олію авокадо, гхі або кокосову олію.

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