Співачка й акторка Дженніфер Лопес приділяє багато уваги своєму здоров'ю, зокрема харчуванню та фізичній активності. Про це пише 24 Канал із посиланням на журнал PEOPLE.

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Чим харчується Дженіфер Лопес

Попри свій насичений графік, вона підтримує збалансований раціон, який допомагає їй залишатися енергійною та у відмінній формі.

За словами знаменитого тренера Трейсі Андерсон, дієта Дженніфер базується на органічній та свіжій їжі, з акцентом на якісні білки та продукти, багаті на поживні речовини.

Її раціон добре продуманий: органічна їжа, баланс білків і корисних мікроелементів,

– пояснила Андерсон.

На сніданок Лопес часто обирає популярні та корисні варіанти, такі як тости з авокадо, гранолу або ягоди.

Авокадо – один із ключових елементів раціону Дженніфер, оскільки цей фрукт багатий клітковиною та ненасиченими жирами. Як пише Mirror, регулярне споживання авокадо сприяє підтриманню нормального рівня холестерину та знижує ризик серцево-судинних захворювань.

Згідно з дослідженням, опублікованим у Журналі Американської кардіологічної асоціації, вживання одного авокадо на тиждень може знизити ризик ішемічної хвороби серця на 21%.