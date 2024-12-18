Співачка й акторка Дженніфер Лопес приділяє багато уваги своєму здоров'ю, зокрема харчуванню та фізичній активності. Про це пише 24 Канал із посиланням на журнал PEOPLE.
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Чим харчується Дженіфер Лопес
Попри свій насичений графік, вона підтримує збалансований раціон, який допомагає їй залишатися енергійною та у відмінній формі.
За словами знаменитого тренера Трейсі Андерсон, дієта Дженніфер базується на органічній та свіжій їжі, з акцентом на якісні білки та продукти, багаті на поживні речовини.
Її раціон добре продуманий: органічна їжа, баланс білків і корисних мікроелементів,
– пояснила Андерсон.
На сніданок Лопес часто обирає популярні та корисні варіанти, такі як тости з авокадо, гранолу або ягоди.
Авокадо – один із ключових елементів раціону Дженніфер, оскільки цей фрукт багатий клітковиною та ненасиченими жирами. Як пише Mirror, регулярне споживання авокадо сприяє підтриманню нормального рівня холестерину та знижує ризик серцево-судинних захворювань.
Згідно з дослідженням, опублікованим у Журналі Американської кардіологічної асоціації, вживання одного авокадо на тиждень може знизити ризик ішемічної хвороби серця на 21%.