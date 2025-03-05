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Як Coca-Cola розв'язала проблему першокурсників

Маркетологи Coca-Cola придумали незвичайний спосіб, щоб розв'язати проблему першокурсників. Для того, щоб допомогти їм знайомитися між собою, у навчальних закладах встановили холодильники з безкоштовними пляшками Coca-Cola, які мали незвичайні кришки.

Відкрити таку пляшку самотужки було неможливо – для цього потрібна була ще одна людина з аналогічною пляшкою. Це спонукало студентів об'єднуватися та знаходити нових друзів у невимушеній атмосфері.

Як Coca-Cola допомагала першокурсникам знайомитися: дивіться відео

Ця кампанія стала черговим доказом того, що успішний бренд – це не лише якісний товар, а й розуміння потреб своєї аудиторії.