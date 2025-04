У результаті з’являються страви, які важко уявити в українському McDonald’s. 24 Канал розповідає про незвичні пропозиції, які можна знайти в ресторанах мережі по всьому світу.

Алкоголь в McDonald's

Для європейців алкоголь у ресторанах McDonald's не є чимось надзвичайним. У деяких країнах, таких як Німеччина, Хорватія, Італія, Франція, Чехія, Румунія та Іспанія, можна замовити McBeer (МакПиво). В Аргентині ж є можливість скуштувати вино прямо в ресторані.

Цікаво, що в Україні проводили дослідження на тему можливості продажу алкогольних напоїв у McDonald's, але більшість клієнтів виступили проти цієї ідеї. Оскільки ресторани мережі асоціюються з сімейним рестораном.

МакСпагеті на Філіппінах

Ще одна незвична страва, що з'явилася в меню McDonald's у 1970-х роках – МакСпагеті, яке не здобуло популярності в США, але залишилося на Філіппінах. Ця комбінація макаронів з яловичим фаршем і червоним соусом доповнюється хрусткою курячою ніжкою.

Вегетаріанський McDonald's в Індії

Через священний статус корови в Індії, BigMac з яловичиною в цій країні не продається. Натомість McDonald's в Індії пропонує інші страви, такі як McAloo Tikki – бургер з котлетою з гороху та картоплі, або Veg Pizza McPuff – овочева піца у вигляді пиріжка.

Теріякі Бургер у Японії

В Японії можна скуштувати Теріякі Бургер в McDonald's – соковиту котлету, покриту солодким соусом теріякі, з майонезом та салатом у традиційній булочці. Цей бургер з японським смаком популярний серед місцевих жителів.

МакЛобстер в Канаді

У Канаді McDonald's пропонує МакЛобстер – сендвіч з м'ясом лобстера, змішаним з майонезом, на листі салату в м'якій булочці. Ця сезонна страва є особливо популярною в прибережних районах країни. Ціна такого сендвіча становить близько 8,99 канадських доларів.

