Сообщает 24 Канал со ссылкой на видео пользователя @liketigerstyle в TikTok.
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Как Coca-Cola решила проблему первокурсников
Маркетологи Coca-Cola придумали необычный способ, чтобы решить проблему первокурсников. Для того, чтобы помочь им знакомиться между собой, в учебных заведениях установили холодильники с бесплатными бутылками Coca-Cola, которые имели необычные крышки.
Открыть такую бутылку самостоятельно было невозможно – для этого нужен был еще один человек с аналогичной бутылкой. Это побуждало студентов объединяться и находить новых друзей в непринужденной атмосфере.
Как Coca-Cola помогала первокурсникам знакомиться: смотрите видео
Эта кампания стала очередным доказательством того, что успешный бренд – это не только качественный товар, но и понимание потребностей своей аудитории.