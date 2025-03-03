Это место, сочетающее уют классического британского паба и уникальную атмосферу одного из самых отдаленных уголков планеты. 24 Канал рассказывает историю самого южного бара в мире.

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Как появился бар "Фарадей"

История бара началась еще во времена, когда станция принадлежала Великобритании и носила имя "Фарадей". После завершения ее строительства у плотников осталось немного древесины, и они решили создать небольшой паб в традиционном английском стиле.

В 1996 году Великобритания передала станцию Украине, и вместе с ней украинским полярникам досталось это уникальное заведение.

Вся мебель в баре является деревянной и ручной работы. В целом он выглядит как небольшая комната с тремя столиками и семью местами для посетителей. Главной реликвией заведения является монета номиналом 1 фунт стерлингов, вмонтирована в барную стойку. Именно за эту символическую сумму Украина получила станцию "Академик Вернадский".

Барная стойка в баре Фарадей / Фото Daily Mail

Что подают в "Фарадее"

Фирменным напитком в баре "Фарадей" является "Вернадовка" – настойка, изготовленная по фирменному рецепту на собранном полярниками самогонном аппарате. Также здесь можно найти традиционные вино и пиво.

Заметим, что женщин в баре алкоголем угощают бесплатно, однако с одним условием – они должны подарить бармену предмет своего нижнего белья. Коллекция этих предметов украшает интерьер заведения.

Коллекция бюстгальтеров в баре / Фото V. Zurfluh

Как полярники проводят время в баре "Фарадей"

Именно в баре "Фарадей" полярники могут собраться в выходные, чтобы сыграть в бильярд или дартс. Более того, помещение бара даже служило избирательным участком во время украинских президентских и парламентских выборов.

К слову, британские эксперты Джоэл Харрисон и Нейл Ридли включили его в список лучших баров всех континентов, назвав его лучшим в Антарктиде.

Однако туристы могут посетить бар в основном летом, когда погодные условия позволяют добраться до станции. Зимой же температура в Антарктиде может опускаться до -60 градусов.

В баре "Фарадей" можно сыграть в бильярд или дартс / Фото Lewnwdc77