Веганским рестораном, который первым получил звезду за всю историю существования награды, стал Ресторан Plates London, сообщает 24 Канал со ссылкой на Independent.

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Шеф-повар стремится получить три звезды Мишлен

Кирк Гаворт, шеф-повар и соучредитель Plates, впервые начал исследовать веганскую диету после того, как в 2016 году ему диагностировали болезнь Лайма. Он адаптировал классическую кулинарную подготовку к потребностям своего здоровья.

В лондонском ресторане Plates подают безмясные, безрыбные, безглютеновые, безмолочные, органические блюда, в которых не используется рафинированный сахар.

Слово "тренд" – это то, что приходит и уходит, но то, что я делаю, и место, из которого оно возникло, точно не является трендом,

– сказал Гаворт.

Он выразил надежду, что его успех вдохновит больше ресторанов отдавать предпочтение фруктам и овощам и творчески подходить к их приготовлению.

Шеф-повар говорит, что сначала ему было сложно делать классическую кухню без мяса и рыбы. Гаворт родился в Блэкберне и происходит из семьи шеф-поваров, отмеченных звездами Мишлен.

Для Гаворта одна звезда Мишлен – это "только начало". Его целью является три звезды – самая высокая награда для ресторана.