Тегеран заявляет, что решение ИКАО выходит за пределы ее полномочий, а также ставит под сомнение участие Великобритании в деле. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-релиз суда.

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Иран оспаривает решение суда по авиакатастрофе самолета МАУ

Как сообщается в пресс-релизе суда, Тегеран утверждает, что ИКАО вышла за пределы своих полномочий, а сама процедура голосования якобы была проведена с нарушением, ведь два отдельных вопроса были объединены в один. Также Иран настаивает на исключении Великобритании из процесса, указывая на ее якобы необоснованное участие.

В своем обращении Иран просит суд:

признать, что ИКАО не имеет юрисдикции в этом деле;

исключить Великобританию из процесса;

отменить решение Совета ИКАО как юридически недействительное.

Основанием иска стали положения статьи 84 Чикагской конвенции 1944 года и статьи 36 и 37 Устава Международного суда ООН.

Напомним, 8 января 2020 года Иранские силы ПВО сбили самолет рейса PS752 авиакомпании МАУ, в результате чего погибли все 176 человек на борту.