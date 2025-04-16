Сент-Экзюпери был аристократом, пилотом, журналистом, философом и мечтателем, чья судьба тесно переплелась с небом. 24 Канал собрал 5 малоизвестных фактов, которые раскроют писателя с неожиданной стороны.

Смотрите также Оркестр играл даже после аварии, а катастрофу предсказали: 7 удивительных фактов о "Титанике"

Писатель происходил из небогатого дворянского рода

Будущий писатель происходил из небогатого дворянского рода, его титул был виконт. В семье, кроме него, было еще четверо детей: две старшие сестры, младший брат Франсуа и еще одна сестра. Девочки имели домашние прозвища Бише, Моно и Диди, а Антуана в семье называли Тонио.

Путь к авиации и первые полеты

Когда началась Первая мировая война, Антуан находился в частной школе в швейцарском Фрибуре. Он пережил большую потерю – умер его 15-летний брат, и это вызвало у Экзюпери потерю интереса к учебе. Он пытался стать офицером, слушал лекции в нескольких учебных заведениях и стремился попасть в мореходное училище, но не сдал экзамены и в 1921 году его призвали в армию.

На службе он нашел свое призвание – стал летчиком. Сначала гражданским, а потом военным. Он добился перевода в истребительный полк. В 1923 году попал в авиакатастрофу и его уволили, но через три года он вернулся к летной деятельности, став пилотом почтовой компании. Тогда же он написал свой первый роман "Южный почтовый".

Антуан де Сент-Экзюпери в кабине самолета / Фото GettyImages

Экзюпери чуть не погиб в Ливийской пустыне

В 1935 – 1936 годах Экзюпери работал специальным корреспондентом в СССР и Испании, где шла гражданская война. Он получил известность как журналист. Однако, он не прекратил полеты и неоднократно попадал в опасные ситуации. Приобретя личный самолет, он попытался совершить перелет из Парижа во Вьетнам, но упал в Ливийской пустыне и едва не погиб от жажды. Его спасли бедуины.

Писал об авиации и смысле жизни

Все произведения писателя так или иначе связаны с авиацией, через которые он выражал свое понимание жизни. В 1931 году он получил премию "Фемина" за роман "Ночной полет". В следующем году по этому произведению был снят фильм. В 1939 году по его мотивам была создана одноименная опера.

После публикации "Военного летчика", в котором он описал свой опыт участия во Второй мировой войне, американское издательство предложило ему написать сказку. Так появился "Маленький принц", иллюстрации к которому были выполнены самим автором.

Антуан де Сент-Экзюпери / Фото GettyImages

Тайна гибели, которую раскрыли не сразу

31 июля 1944 года майор Антуан де Сент-Экзюпери не вернулся из боевого полета. Его самолет отправился с аэродрома на острове Корсика в разведывательный полет и не вернулся. В 1988 году в окрестностях Марселя нашли браслет писателя с гравировкой имени его жены Консуэло, а в 2000 году – часть самолета, на котором он летал.

Уже в 2008 году стало известно, что причиной его гибели стала атака немецкого летчика, который после многих лет публично признался в этом.

К слову, не менее загадочно во время Второй мировой войны погиб и Петр Франко – сын выдающегося писателя Ивана Франко. Согласно официальной версии его смерти, мужчина умер в 1943 году в результате немецкой бомбардировки где-то между Киевом и Харьковом. В то же время исследователи убеждены, что на самом деле Петр Франко был расстрелян.