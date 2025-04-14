28 июня 1941 года советские органы НКВД из Львова "эвакуировали" Петра Франко – украинского педагога, ученого, политического деятеля. После этого его больше никогда не видели, пишет 24 Канал со ссылкой на "Историческую правду".

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Его активно искали

Исчезновение Франко произошло на фоне массовых расстрелов заключенных во львовских тюрьмах, которые происходили во время отступления Красной армии из города после нападения Германии на СССР. Транспорта не хватало, поэтому НКВД уничтожало заключенных на местах.

Петр Франко находился под наблюдением с 22 июня. 26 июня его перевели под домашний арест. А уже 28 – за ним приехали и как сложилась его судьба в дальнейшем неизвестно.



Петра Франко искали / Фото "Украинские ежедневные вести" от 13 июля 1941 года

По свидетельствам родных, мужчину забрали из дома на автомобиле. В машине уже находился акад. Кирилл Студинский. По словам жены Ольги Франко, ей с дочерьми пообещали отдельный транспорт, однако за ними так никто и не приехал.

Конечно, его еще долгое время активно искали. Публичные упоминания появились только в виде коротких сообщений в прессе с просьбой о хоть какой-то весточке.

Его имя десятилетиями замалчивали, фотографии изымали из музейных экспозиций. История Франко – одна из десятков тысяч похожих, ведь тогда такое исчезновение не было необычным.

Ранее рассказывали о Юрии Шевелева, этнического немца, который сознательно выбрал быть украинцем и был выдающимся языковедом, который, в частности, обосновал разницу между украинским и русским языками.