28 червня 1941 року радянські органи НКВС зі Львова"евакуювали" Петра Франка – українського педагога, науковця, політичного діяча. Після цього його більше ніколи не бачили, пише 24 Канал із посиланням на "Історичну правду".

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Його активно шукали

Зникнення Франка сталося на тлі масових розстрілів в'язнів у львівських тюрмах, які відбувалися під час відступу Червоної армії з міста після нападу Німеччини на СРСР. Транспорту не вистачало, тому НКВС знищувало в'язнів на місцях.

Петро Франко перебував під наглядом з 22 червня. 26 червня його перевели під домашній арешт. А вже 28 – за ним приїхали і як склалась його доля надалі невідомо.



Петра Франка шукали / Фото "Українські щоденні вісті" від 13 липня 1941 року

За свідченнями рідних, чоловіка забрали з дому автомобілем. У машині вже перебував акад. Кирило Студинський. За словами дружини Ольги Франко, їй з доньками пообіцяли окремий транспорт, однак за ними так ніхто й не приїхав.

Звісно, його ще тривалий час активно шукали. Публічні згадки з’явилися лише у вигляді коротких повідомлень у пресі з проханням про бодай якусь вістку.

Його ім’я десятиліттями замовчували, світлини вилучали з музейних експозицій. Історія Франка – одна із десятків тисяч схожих, адже тоді таке зникнення не було незвичним.

Раніше розповідали про Юрія Шевельова, етнічного німця, який свідомо вибрав бути українцем та був видатним мовознавцем, який, зокрема, обґрунтував різницю між українською та російською мовами.