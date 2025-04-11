Юрій Шевельов свого часу науково обґрунтував, що українська та російська мови є абсолютно різними та всіляко боровся проти ворожого імперіалізму. Більше про легендарного науковця розповідає 24 Канал з посиланням на "Телебачення Торонто".

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Хто такий Юрій Шевельов

Юрій Шевельов, він же Георгій Шнайдер, народився у Харкові в 1908 році в родині етнічного німця, російського монархіста й генерал-майора царської армії. Прізвище родина змінила після початку Першої світової війни. Так, тоді в Російській імперії відбувалася активна "дегерманізація".

У 1920-х роках Шевельов активно захопився українською мовою та культурою й відтоді він присвятив своє довге життя саме Україні. Коли Німеччина окупувала місто, Шевельов працював над науковими статтями, які публікував. Він жодним чином не був причетний до злочинів нацистів, хоч СРСР намагався виставити його "нацистом". Але при відступі німецьких військ, покинув Харків та емігрував до Європи, а звідти до США, де викладав у Гарвардському, а пізніше й Колумбійському університетах.

Шевельов казав, що в України є 3 біди:

"кочубеївщина" – термін, що походить від Василя Кочубея – судді часів Івана Мазепи, який доносив на гетьмана й закінчив як зрадник – його стратили за наказом царя. Шевельов називав "кочубеївщину" зрадою власної нації і казав, що це проблема, котра дозволяла росіянам захоплювати владу над українцями. За його словами, битву під Полтавою в 1709 році виграв не Пьотр І, а українські "кочубеї".

провінціалізм, тобто інтелектуальна обмеженість. Шевельов пояснював, що хто не рухається вперед, той відстає й аргументував це позиціями РПЦ – поки ті "оновлювалися", українська церква ставала "старомодною", тому й програвала росіянам;

сама Росія – ключова українська проблема. Шевельов присвятив багато праць доведенню того, що Україна і Росія не мають нічого спільного в будь-якій сфері й науково аргументував відмінність мов.

Попри те, що основною проблемою він вважав Росію, все ж він багато критикував українців і за згадані "кочубеївщину" та провінціалізм. А також Шевельов зазначав, що саме українці створили Російську імперію, сприяючи ворожому імперіалізму та підтримуючи його. Через свої погляди він і серед української діаспори був самотнім.

Він платив за це ціну, він був самотнім. Довкола нього була певна кількість товаришів, таких як Костюк, Юрій Лавриненко, упорядник антології Розстріляного Відродження, до певного моменту. Певна кількість коліжанок довкола нього, але ніколи не було сім'ї, ніколи не було тривкого кола. Стільки, скільки він зробив, це потребувало часу,

– каже Євген Стасіневич, упорядник збірки праць Шевельова.

Більше про Юрія Шевельова: дивіться відео

Після розпаду СРСР Шевельов пророкував, що війна між Росією та Україною неминуча. Ба більше, вважав, що прийде час, й Україні доведеться рятувати Європу. І, як ми бачимо, це таки справдилося.

Цікаво, що "Кінець однієї леґенди" – збірка праць Юрія Шевельова – зараз доволі популярна не лише в Україні. Наприклад, цю книгу прочитав й історик та друг нашої країни Тімоті Снайдер.