Зараз же Тімоті Снайдер читає книгу українського автора й активно вчить українську мову. Яку книгу читає історик та які книги радить прочитати кожному – розповідає 24 Канал з посиланням на книгарню "Сенс".
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Що читає Тімоті Снайдер і радить читати іншим
Історик розповів, що зараз читає дві книги – одну французькою, а іншу – українською. І мова йде про "Кінець однієї леґенди" Юрія Шевельова – одного з найвидатніших українських інтелектуалів, мовознавця, який після Другої світової війни емігрував до Європи, а потім – до США та викладав у Гарвардському та Колумбійському університетах.
"Кінець однієї леґенди" / Фото видавництва "Віхола"
У відповідь на питання про те, які би книги він порадив для прочитання кожному, Тімоті Снайдер назвав 3 твори:
- "1984" Джорджа Орвелла"
- "Джерела тоталітаризму" Ханни Арендт;
- "Оповідь служниці" Марґарет Етвуд.
Що читає Тімоті Снайдер: дивіться відео
А ось щодо улюблених письменників, Снайдер каже, що таких у нього немає. Історик каже, що як буде мати час, то намагатиметься читати більше романів та праць колег, які досліджують інші історичні теми, відмінні від того, що досліджує він.