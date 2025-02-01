Нова книга називатиметься "Секрет секретів". Про що вона та коли вийде – розповідає 24 Канал з посиланням на офіційний сайт Дена Брауна.

Цікаво Тут спала й писала любовну поезію: який вигляд мала кімната Лесі України

"Секрет секретів" – що відомо про книгу

Ден Браун – автор 7 романів, які здобули популярність по всьому світові. Останні 5 книг автора розповідають про пригоди Роберта Ленґдона – професора Гарвардського університету, який вивчає історію релігії та давні символи. Свого часу Ден Браун заявив про намір написати 12 книг про Ленґдона.

"Код да Вінчі", "Янголи і демони" та "Інферно" були успішно екранізовані, а професора у фільмах зіграв актор Том Генкс.

У 2017 році Ден Браун видав книгу "Джерело", яка дотепер залишається останнім романом про іменитого професора. Після написання книги для дітей, Браун повернувся до легендарної історії.



Обкладинка нової книги Брауна / Фото з офіційного сайту Дена Брауна

Події книги "Секрет секретів" починаються у Празі. Ленґдон прибуває туди на лекцію вченої Кетрін Соломон. Науковиця планує публікацію книги, яка може стати приголомшливим відкриттям про природу людської свідомості та може порушити усталену століттями віру. Однак все змінює жорстоке убивство. У хаосі Кетрін зникає.

Ленґдон виявляється мішенню могутньої організації, і за ним полює моторошний нападник, який походить із найдавнішої міфології Праги. Коли сюжет розширюється до Лондона та Нью-Йорка, Ленґдон відчайдушно шукає Кетрін і відповіді. У захоплюючій гонці через подвійні світи футуристичної науки та містичних знань він відкриває шокуючу правду про секретний проект, який назавжди змінить наше уявлення про людський розум,

– йдеться в анотації.

Цікаво, що фанати давно припускали, що одним із місцем подій роману стане столиця Чехії, адже кілька років тому Ден Браун відвідував Прагу.

Дата виходу книги ще невідома, проте на сайті доступне передзамовлення. Ймовірно, українською мовою нову книгу Брауна представить видавництво КСД, яке раніше видало усі книги автора.