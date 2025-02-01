Дім Лесі Українки можна побачити у Музеї видатних діячів української культури, пише 24 Канал. Він розташований у затишному куточку Києва – на вулиці Саксаганського, 97.

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Мисткиня в образі Лесі Українки показала дім письменниці

Іванна Яковенко провела рум-тур кімнатою Лесі України та опублікувала відео у TikTok. У прекрасному образі письменниці вона продемонструвала, де Леся Українка спала та писала любовну поезію.

Крім того, мисткиня показала, як відома письменниця збиралася у подорож, а біля вікна "згадувала Ольгу Кобилянську", з якою познайомилася у 1899 та мала теплі відносини.

Який вигляд мав дім Лесі України: дивіться відео

У кімнаті-музеї також можна знайти книжкову полицю, біля якої читала Леся Українка, та портрет Михайла Драгоманова – дядька письменниці.

Також у будиночку є крісло, шафа, стіл та диван родини Лесі Українки.

Меморіальний будинок Лесі Українки включає сім залів літературної експозиції, які розповідають про життєвий і творчий шлях письменниці, про родини Драгоманових і Косачів, коло друзів та однодумців поетеси.

Майже повністю експозиція побудована на матеріалах ХІХ – початку ХХ століть.