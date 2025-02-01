Дом Леси Украинки можно увидеть в Музее выдающихся деятелей украинской культуры, пишет 24 Канал. Он расположен в уютном уголке Киева – на улице Саксаганского, 97.

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Художница в образе Леси Украинки показала дом писательницы

Иванна Яковенко провела рум-тур по комнате Леси Украины и опубликовала видео в TikTok. В прекрасном образе писательницы она продемонстрировала, где Леся Украинка спала и писала любовную поэзию.

Кроме того, художница показала, как известная писательница собиралась в путешествие, а у окна "вспоминала Ольгу Кобылянскую", с которой познакомилась в 1899 и имела теплые отношения.

Как выглядел дом Леси Украины: смотрите видео

В комнате-музее также можно найти книжную полку, возле которой читала Леся Украинка, и портрет Михаила Драгоманова – дяди писательницы.

Также в домике есть кресло, шкаф, стол и диван семьи Леси Украинки.

Мемориальный дом Леси Украинки включает семь залов литературной экспозиции, которые рассказывают о жизненном и творческом пути писательницы, о семьях Драгомановых и Косачей, круг друзей и единомышленников поэтессы.

Почти полностью экспозиция построена на материалах XIX – начала ХХ веков.