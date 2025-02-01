Новая книга будет называться "Секрет секретов". О чем она и когда выйдет – рассказывает 24 Канал со ссылкой на официальный сайт Дэна Брауна.

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"Секрет секретов" – что известно о книге

Дэн Браун – автор 7 романов, которые получили популярность по всему миру. Последние 5 книг автора рассказывают о приключениях Роберта Лэнгдона – профессора Гарвардского университета, который изучает историю религии и древние символы. В свое время Дэн Браун заявил о намерении написать 12 книг о Лэнгдоне.

"Код да Винчи", "Ангелы и демоны" и "Инферно" были успешно экранизированы, а профессора в фильмах сыграл актер Том Хэнкс.

В 2017 году Дэн Браун издал книгу "Источник", которая до сих пор остается последним романом об именитом профессоре. После написания книги для детей, Браун вернулся к легендарной истории.



Обложка новой книги Брауна / Фото с официального сайта Дэна Брауна

События книги "Секрет секретов" начинаются в Праге. Лэнгдон прибывает туда на лекцию ученой Кэтрин Соломон. Ученая планирует публикацию книги, которая может стать потрясающим открытием о природе человеческого сознания и может нарушить устоявшуюся веками веру. Однако все меняет жестокое убийство. В хаосе Кэтрин исчезает.

Лэнгдон оказывается мишенью мощной организации, и за ним охотится жуткий нападающий, который происходит из древнейшей мифологии Праги. Когда сюжет расширяется до Лондона и Нью-Йорка, Лэнгдон отчаянно ищет Кэтрин и ответы. В захватывающей гонке через двойные миры футуристической науки и мистических знаний он открывает шокирующую правду о секретном проекте, который навсегда изменит наше представление о человеческом разуме,

– говорится в аннотации.

Интересно, что фанаты давно предполагали, что одним из местом событий романа станет столица Чехии, ведь несколько лет назад Дэн Браун посещал Прагу.

Дата выхода книги еще неизвестна, однако на сайте доступен предзаказ. Вероятно, на украинском языке новую книгу Брауна представит издательство КСД, которое ранее выдало все книги автора.