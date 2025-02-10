Сейчас же Тимоти Снайдер читает книгу украинского автора и активно учит украинский язык. Какую книгу читает историк и какие книги советует прочитать каждому – рассказывает 24 Канал со ссылкой на книжный магазин "Смысл".

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Что читает Тимоти Снайдер и советует читать другим

Историк рассказал, что сейчас читает две книги – одну на французском, а другую – на украинском. И речь идет о "Конец одной легенды" Юрия Шевелева – одного из величайших украинских интеллектуалов, языковеда, который после Второй мировой войны эмигрировал в Европу, а затем – в США и преподавал в Гарвардском и Колумбийском университетах.



"Конец одной легенды" / Фото издательства "Вихола"

В ответ на вопрос о том, какие бы книги он посоветовал для прочтения каждому, Тимоти Снайдер назвал 3 произведения:

" 1984 " Джорджа Оруэлла"

" Джорджа Оруэлла" " "Истоки тоталитаризма " Ханны Арендт;

" Ханны Арендт; ""Рассказ служанки" Маргарет Этвуд.

Что читает Тимоти Снайдер: смотрите видео

А вот насчет любимых писателей, Снайдер говорит, что таких у него нет. Историк говорит, что как будет иметь время, то будет пытаться читать больше романов и трудов коллег, которые исследуют другие исторические темы, отличные от того, что исследует он.