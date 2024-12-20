Це 20-й новий заклад мережі, відкритий в країні з початку повномасштабного вторгнення, та 108-й, що працює в Україні (ще 15 ресторанів тимчасово зачинені з вимог безпеки). Про це пише 24 Канал.

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У Вінниці з'явився новий "МакДональдз"

Новий "МакДональдз" – четвертий у Вінниці, але перший у цьому районі міста поруч із залізничним вокзалом. Розташування ресторану буде особливо зручним для жителів Замостя й тих, хто перетинатиме річку з проспекту Коцюбинського, однієї з головних магістралей міста. Загальна площа нового вінницького "МакДональдз" – 472,6 метра квадратних, у залі є 123 посадкових місця, а на терасі – ще 154.

Із першого дня роботи відвідувачі можуть замовити усі страви з меню, включно зі сніданками, які доступні в усіх вінницьких ресторанах у тестовому форматі. Зробити замовлення можна в залі – на касі чи за допомогою терміналів самообслуговування, а також скористатися двома лініями "МакДрайву" з додатковими паркомісцями для очікування замовлення. А для зручності велосипедистів поруч із літньою терасою облаштована велопарковка.



У Вінниці з'явився четвертий "МакДональдз" / Фото "МакДональдз"

Служба доставки "МакДелівері" запрацює за кілька днів після відкриття. Графік роботи ресторану з 7:00 до 23:00, "МакДрайву" – із 5:00 до 23:30, а доставки – із 8:00 до 22:00. Для безперебійної роботи у закладі встановлений генератор, як і в майже 90% ресторанів "МакДональдз" по всій Україні, тож гості зможуть насолоджуватися улюбленими стравами навіть під час відключень електрики.

У новому ресторані створені близько 70 робочих місць. А загалом у "МакДональдз" в Україні працює близько 10 000 співробітників.

Як і решта "МакДональдз" в Україні, заклад працюватиме за розширеними правилами безпеки. Під час повітряної тривоги ресторан зачиняється, аби працівники та відвідувачі могли перейти в найближче укриття, і відкриваються протягом години після відбою.



У новому "МакДональдз" доступні всі страви / Фото "МакДональдз"

Про "МакДональдз" в Україні

"МакДональдз" в Україні – лідер серед ресторанів швидкого обслуговування. Перший заклад відкрито 24 травня 1997 р. в Києві. "МакДональдз" щорічно входить до переліку найкращих роботодавців та переліку найбільших платників податків в Україні. Зокрема, у 2023 році компанія сплатила 1 млрд 366 млн грн податків до бюджету. "МакДональдз" в Україні – партнер-засновник і найбільший корпоративний партнер благодійної організації "Фундація Дім Рональда МакДональда в Україні".

Дізнатися про графік роботи та перелік усіх ресторанів "МакДональдз" в Україні можна з офіційних джерел інформації компанії: на сайті "МакДональдз" в Україні та в мобільному застосунку в AppStore та Google Play. А також слідкуйте за сторінками "МакДональдз" в Україні в соцмережах Facebook, Instagram, Tik Tok і YouTube.