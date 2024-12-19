Повідомляє 24 Канал з посиланням на Mirror. Усе через вплив високих температур на якість напою.

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Чому не варто замовляти дуже гарячу каву

Бариста Тахсін Ахмед із Baristas Lounge у Вайтчепелі розповів, що температура напою дійсно має велике значення.

Надто гарячу каву у кав’ярнях не подають, оскільки її приготування вважається неприпустимим. Надмірний нагрів кавових зерен може призвести до їх згоряння, що псує смак напою.

Кава / Фото Unsplash

Це стосується і кави з молоком. Використання надмірної кількості пари для створення пінки робить напій водянистим. Крім того, важливу роль відіграє якість молока – саме якісне молоко забезпечує шовковисту текстуру пінки, яка додає каві витонченого смаку та привабливого вигляду.

"Коли молоко зроблено належним чином, воно має шовковисте молоко, яке утворює піну зверху та створює таку приємну текстуру, тому, коли ви його подаєте, це виглядає дуже блискучим зверху і виглядає красиво", – зазначив бариста.

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