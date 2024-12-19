Повідомляє 24 Канал з посиланням на Futurism. Боти, які стали першими в США ШІ-репортерами, були розкритиковані за одноманітну манеру мовлення, дивну поведінку і помилки у вимові гавайських імен.

Дивіться також Результат вас шокує: як виглядає найкрасивіша жінка, за версією ШІ

Чому ШІ-репортерів "звільнили"

The Garden Island стала першою телерадіокомпанією в США, яка впровадила у мовлення новин ШІ-ведучих на ім'я Джеймс і Роуз. Однак вже через два місяці їх вирішили "звільнити".

Як повідомляє видання, Джеймс і Роуз запам’яталися аудиторії своїми незвичними та навіть дещо моторошними одноманітними мовними зворотами. Наприклад, Джеймс використовував той самий тон для опису як траурної церемонії на честь жертв масового вбивства, так і події з роздачі гарбузів до осінніх свят. Крім цього, боти спотворювали гавайські імена, припускалися помилок у вимові простих слів, неприродно рухали руками та не кліпали.

За словами журналістів, майже всі відео з Джеймсом і Роуз, які компанія публікувала в Instagram, викликали хвилю критики. Окрім дивної поведінки ШІ-ведучих, глядачі були невдоволені заміною людей на штучний інтелект у новинах.

"Я не люблю вболівати проти колег-репортерів, але зізнаюся, я був радий їхньому відходу. Я бажаю Джеймсу і Роуз удачі в їхніх майбутніх починаннях – ринок праці зараз непростий", – заявив колишній співробітник The Garden Island Гатрі Скраймгор.