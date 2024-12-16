Повідомляє 24 Канал з посиланням на відео користувача @wizawoza у TikTok. Воно зібрало велику кількість переглядів, лайків та реакцій користувачів.
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Як, на думку ШІ, виглядає найкрасивіша жінка
Користувачі побачили у відео серію облич, згенерованих ChatGPT, які спочатку відповідали традиційним стандартам краси: великі очі й губи, довгі вії, чітко окреслені вилиці, гладка шкіра та пишне волосся.
Як ШІ бачить найкрасивішу жінку / Фото @wizawoza
Однак з кожним етапом удосконалення обличчя зображення ставали дедалі більш гіперболізованими, набуваючи карикатурних рис: очі й губи неприродно збільшувалися, а текстура шкіри виглядала сюрреалістично.
ШІ удосконалив зовнішніть найкрасивішої жінки / Фото @wizawoza
Я попросив ChatGPT створити гарне обличчя і дав завдання зробити його ще красивішим. Врешті-решт вийшла якась інопланетна істота. Думаю, що вірусний успіх цього ролика доводить, що алгоритм TikTok спрямований на те, щоб винагороджувати контент, який викликає емоційну реакцію, а не лише сміх та інтригу,
– розповів 30-річний британець, який не розголошує свого імені.
Відео викликало широкий резонанс у мережі, спровокувавши обговорення про те, як ШІ інтерпретує стандарти краси та які стереотипи закладені в його алгоритмах.
Як реагували користувачі мережі на фото:
- "моторошно, як працює ШІ", – написав один із глядачів;
- інший додав: "Остання частина наочно показує, чим закінчується надмірне захоплення надутими губами";
- "прикметно, що він згенерував саме білу жінку", – звинуватила програму в расизмі наступна коментаторка.
Чим закінчився експеримент автора із ШІ / Фото @wizawoza
Автор відео зізнався, що експериментує з ChatGPT у вільний час і вирішив поділитися своїми відкриттями в мережі.