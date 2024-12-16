Повідомляє 24 Канал з посиланням на відео користувача @wizawoza у TikTok. Воно зібрало велику кількість переглядів, лайків та реакцій користувачів.

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Як, на думку ШІ, виглядає найкрасивіша жінка

Користувачі побачили у відео серію облич, згенерованих ChatGPT, які спочатку відповідали традиційним стандартам краси: великі очі й губи, довгі вії, чітко окреслені вилиці, гладка шкіра та пишне волосся.

Як ШІ бачить найкрасивішу жінку / Фото @wizawoza

Однак з кожним етапом удосконалення обличчя зображення ставали дедалі більш гіперболізованими, набуваючи карикатурних рис: очі й губи неприродно збільшувалися, а текстура шкіри виглядала сюрреалістично.

ШІ удосконалив зовнішніть найкрасивішої жінки / Фото @wizawoza

Я попросив ChatGPT створити гарне обличчя і дав завдання зробити його ще красивішим. Врешті-решт вийшла якась інопланетна істота. Думаю, що вірусний успіх цього ролика доводить, що алгоритм TikTok спрямований на те, щоб винагороджувати контент, який викликає емоційну реакцію, а не лише сміх та інтригу,

– розповів 30-річний британець, який не розголошує свого імені.

Відео викликало широкий резонанс у мережі, спровокувавши обговорення про те, як ШІ інтерпретує стандарти краси та які стереотипи закладені в його алгоритмах.

Як реагували користувачі мережі на фото:

"моторошно, як працює ШІ", – написав один із глядачів;

інший додав: "Остання частина наочно показує, чим закінчується надмірне захоплення надутими губами";

"прикметно, що він згенерував саме білу жінку", – звинуватила програму в расизмі наступна коментаторка.

Чим закінчився експеримент автора із ШІ / Фото @wizawoza

Автор відео зізнався, що експериментує з ChatGPT у вільний час і вирішив поділитися своїми відкриттями в мережі.