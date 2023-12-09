Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Владислав Селезнев. Он считает, что операции на левом берегу Херсона существенно влияют на агрессора, однако на скорый успех Сил обороны рассчитывать не стоит.

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Как влияет на оккупантов ситуация на Херсонщине

Группировка русских войск в Херсонской области насчитывает десятки тысяч военных. И если бы не активные боевые действия на левом берегу Днепра, большую часть его перебросили бы на другие участки фронта.

"Сейчас же враг вынужден держать серьезные силы на Херсонщине из-за опасений, что украинские морпехи, которые удерживают три плацдарма глубиной от 3 до 8 километров, могут двинуться дальше", – объяснил военный эксперт.

Какие перспективы ВСУ в Херсонской области

В краткосрочной и среднесрочной перспективе не стоит рассчитывать на скорый успех Сил обороны на левом берегу Днепра. Остается актуальным вопрос ресурсов и логистики на этом направлении.

Осенью 2022 года, отступая, враг уничтожил 4 моста через Днепр. А привести понтонные переправы на этом участке чрезвычайно сложной задачей, не говоря уже о том, чтоб обезопасить ее от вражеской авиации и артиллерии,

– отметил Селезнев.

Для того чтобы российская артиллерия не имела возможности уничтожить такую переправу, нужно увеличить плацдарм с 8 до 25 километров. Но для этого нужны дополнительные ресурсы, которые в свою очередь без переправы не получится доставить.

Отчасти с этим могли бы помочь F-16, но они будут в Украине не раньше марта 2024 года. А за это время ситуация в поле боя может существенно измениться. Не добавляют оптимизма и задержки в снабжении вооружениями странами Запада.

Что известно о боевых действиях в Херсонской области