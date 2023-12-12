Об этом сообщил начальник службы по связям с общественностью 47-й бригады. Дмитрий Лазуткин отметил, что врага отодвинули за прошедшие сутки.
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Оккупанты пытаются продвинуться возле Коксохима
Противник был отодвинут в результате наших контратак за прошедшие сутки. Но подробнее рассказать ситуацию в Степовом я не могу, потому что это может помочь врагу скорректировать свои тактические планы,
– подчеркнул Лазуткин.
Также рассказал, что на север от Авдеевки, кроме Степового, россияне пытаются продвинуться малыми пехотными группами возле Коксохимического завода.
"Собственно там у стен завода и остаются", – подчеркнул спикер.
Кроме того, Лазуткин отметил, что за последние дни стало меньше авиационных атак и авиаударов КАБ. Впрочем, артиллерийские обстрелы остаются плотными.
Кстати говоря На Востоке потери России в 8 раз выше потерь Сил обороны, – Сырский
Силы обороны отразили еще более 40 российских атак
- Утром 12 декабря в Генштабе ВСУ сообщили, что на Авдеевском направлении наши защитники продолжают сдерживать агрессора, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку.
- Воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери.
- Силы обороны успешно отразили 42 атаки оккупантов в районах восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, южнее Северного, южнее Тоненького, Первомайского и Невельского Донецкой области.