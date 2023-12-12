Об этом сообщил начальник службы по связям с общественностью 47-й бригады. Дмитрий Лазуткин отметил, что врага отодвинули за прошедшие сутки.

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Оккупанты пытаются продвинуться возле Коксохима

Противник был отодвинут в результате наших контратак за прошедшие сутки. Но подробнее рассказать ситуацию в Степовом я не могу, потому что это может помочь врагу скорректировать свои тактические планы,

– подчеркнул Лазуткин.

Также рассказал, что на север от Авдеевки, кроме Степового, россияне пытаются продвинуться малыми пехотными группами возле Коксохимического завода.

"Собственно там у стен завода и остаются", – подчеркнул спикер.

Кроме того, Лазуткин отметил, что за последние дни стало меньше авиационных атак и авиаударов КАБ. Впрочем, артиллерийские обстрелы остаются плотными.

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