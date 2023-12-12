Про це повідомив начальник служби зв'язків з громадськістю 47-ї бригади. Дмитро Лазуткін зазначив, що ворога відсунули минулої доби.

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Окупанти намагаються просунутися біля Коксохіму

Противник був відсунутий внаслідок наших контратак минулої доби. Але детальніше розповісти ситуацію в Степовому я не можу, тому що це може допомогти ворогу скоригувати свої тактичні плани,

— підкреслив Лазуткін.

Також розповів, що на північ від Авдіївки, окрім Степового росіяни намагаються просунутись малими піхотними групами біля Коксохімічного заводу.

"Власне там біля стін заводу і залишаються", — наголосив спікер.

Окрім того, Лазуткін зауважив, що за останні дні стало менше авіаційних атак та авіаударів КАБами. Втім, артилерійські обстріли залишаються щільними.

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