Про це повідомив начальник служби зв'язків з громадськістю 47-ї бригади. Дмитро Лазуткін зазначив, що ворога відсунули минулої доби.
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Окупанти намагаються просунутися біля Коксохіму
Противник був відсунутий внаслідок наших контратак минулої доби. Але детальніше розповісти ситуацію в Степовому я не можу, тому що це може допомогти ворогу скоригувати свої тактичні плани,
— підкреслив Лазуткін.
Також розповів, що на північ від Авдіївки, окрім Степового росіяни намагаються просунутись малими піхотними групами біля Коксохімічного заводу.
"Власне там біля стін заводу і залишаються", — наголосив спікер.
Окрім того, Лазуткін зауважив, що за останні дні стало менше авіаційних атак та авіаударів КАБами. Втім, артилерійські обстріли залишаються щільними.
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Сили оборони відбили ще понад 40 російських атак
- Вранці 12 грудня у Генштабі ЗСУ повідомили, що на Авдіївському напрямку наші захисники продовжують стримувати агресора, який не полишає спроб оточити Авдіївку.
- Воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат.
- Сили оборони успішно відбили 42 атаки окупантів у районах східніше Новобахмутівки, Авдіївки, південніше Сєверного, південніше Тоненького, Первомайського та Невельського Донецької області.