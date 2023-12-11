В частности, Вооруженным Силам удалось вытеснить захватчиков из важной деревни, расположенной вблизи Авдеевки. Несмотря на это, россияне продолжают массированно атаковать позиции украинских военных.
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Контратака ВСУ возле Авдеевки
В последние недели Авдеевка оставалась самой напряженной частью фронта, где шли тяжелые бои. По официальным сообщениям украинской стороны, в отдельные дни около 40% всех боевых действий шли именно на этом небольшом участке. Для штурмов россияне по-прежнему используют преимущественно пехоту – чаще всего это подразделения "Шторм-Z".
Несмотря на напряженную ситуацию возле Авдеевки, Силам Обороны удалось провести ограниченные операции, отбросив россиян дальше.
Украинские подразделения, вероятно, провели успешные локальные контратаки, лишив российских войск полного контроля над селом Степное,
– отметили в Минобороны Британии.
Именно эта деревня была одной из точек в плане россиян "взять в клещи" Авдеевку и ее хорошо защищенную промышленную зону.
Ситуация в Авдеевке
- В Институте изучения войны сообщили, что по состоянию на 8 декабря россияне продвинулись к очистным сооружениям к югу от Красногоровки. Это 5 километров северо-западнее Авдеевки. Однако военные эксперты утверждают, что движение россиян в промзоне не дает им критического преимущества.
- Несмотря на давление врага на Авдеевском направлении, Вооруженные Силы кроме обороны выполняют штурмовые действия, контратакуют. Украинцы навязывают врагу свои наступательные действия.
- Спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун рассказал, что на Авдеевском направлении сосредоточено более чем 40 тысяч россиян. Однако из-за этого потери россиян достигают огромных масштабов – ежесуточно там ликвидируют 300 – 400 оккупантов.