В частности, Вооруженным Силам удалось вытеснить захватчиков из важной деревни, расположенной вблизи Авдеевки. Несмотря на это, россияне продолжают массированно атаковать позиции украинских военных.

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Контратака ВСУ возле Авдеевки

В последние недели Авдеевка оставалась самой напряженной частью фронта, где шли тяжелые бои. По официальным сообщениям украинской стороны, в отдельные дни около 40% всех боевых действий шли именно на этом небольшом участке. Для штурмов россияне по-прежнему используют преимущественно пехоту – чаще всего это подразделения "Шторм-Z".

Несмотря на напряженную ситуацию возле Авдеевки, Силам Обороны удалось провести ограниченные операции, отбросив россиян дальше.

Украинские подразделения, вероятно, провели успешные локальные контратаки, лишив российских войск полного контроля над селом Степное,

– отметили в Минобороны Британии.

Именно эта деревня была одной из точек в плане россиян "взять в клещи" Авдеевку и ее хорошо защищенную промышленную зону.

Ситуация в Авдеевке