Об этом сообщил представитель Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона, информирует 24 Канал. Для атак враг применяет бронетехнику и авиацию.
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Вчера враг начал массированные наступательные действия при поддержке бронетехники на Авдеевском и Марьинском направлении. Активно применяет авиацию, управляемые авиабомбы. За сутки совершил 15 авиаударов,
– сообщил Александр Штупун.
По его данным, в операционной зоне ОСУВ "Таврия" за сутки зафиксировано 72 боевых столкновений – почти все в Донецкой области.
"Оккупанты пытаются идти вблизи Авдеевки как на Юге, так и на Севере. Жесткие бои продолжаются", – добавил Штупун.
Враг несет потери
В Донецкой области враг потерял почти 400 человек, сообщил Штупун. Также, по его данным, в боях за сутки россияне потеряли 11 танков и 15 бронемашин.
"Враг бросает личный состав без экипировки, который вынужден снимать средства защиты с раненых и мертвых оккупантов", – рассказал спикер.
За прошедшие сутки зафиксировано около 50 штурмовых действий, которые шли одновременно по всем направлениям, – подчеркнул Штупун.
Он подчеркнул, что у врага еще достаточно человеческого ресурса, бросает в бой много бронетехники, а потому не следует его недооценивать. Также, по словам спикера, ближайшие цели врага неизменны – захватить Авдеевку и Марьинку.
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Российские оккупанты наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Угледара и Работиного.
В утренней сводке Генштаба сообщалось, что за сутки на фронте произошло 98 боев.