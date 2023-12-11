Об этом сообщил представитель Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона, информирует 24 Канал. Для атак враг применяет бронетехнику и авиацию.

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Вчера враг начал массированные наступательные действия при поддержке бронетехники на Авдеевском и Марьинском направлении. Активно применяет авиацию, управляемые авиабомбы. За сутки совершил 15 авиаударов,

– сообщил Александр Штупун.

По его данным, в операционной зоне ОСУВ "Таврия" за сутки зафиксировано 72 боевых столкновений – почти все в Донецкой области.

"Оккупанты пытаются идти вблизи Авдеевки как на Юге, так и на Севере. Жесткие бои продолжаются", – добавил Штупун.

Враг несет потери

В Донецкой области враг потерял почти 400 человек, сообщил Штупун. Также, по его данным, в боях за сутки россияне потеряли 11 танков и 15 бронемашин.

"Враг бросает личный состав без экипировки, который вынужден снимать средства защиты с раненых и мертвых оккупантов", – рассказал спикер.

Заметьте. По состоянию на 11 декабря потери российской армии достигли почти 340 тысяч человек. Так, за последние сутки ВСУ ликвидировали более тысячи оккупантов.

За прошедшие сутки зафиксировано около 50 штурмовых действий, которые шли одновременно по всем направлениям, – подчеркнул Штупун.

Он подчеркнул, что у врага еще достаточно человеческого ресурса, бросает в бой много бронетехники, а потому не следует его недооценивать. Также, по словам спикера, ближайшие цели врага неизменны – захватить Авдеевку и Марьинку.

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