Про це повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал. Для атак ворог застосовує бронетехніку та авіацію.

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Вчора ворог розпочав масовані наступальні дії за підтримки бронетехніки на Авдіївському та Мар'їнському напрямку. Активно застосовує авіацію, керовані авіабомби. За добу здійснив 15 авіаударів,

– повідомив Олександр Штупун.

За його даними, в операційній зоні ОСУВ "Таврія" за добу зафіксовано 72 бойових зіткнення – майже всі на Донеччині.

"Окупанти намагаються іти поблизу Авдіївки як на півдні, так і на півночі. Жорсткі бої тривають. Наші воїни стійко тримають оборону", – додав Штупун.

Ворог зазнає втрат

На Донеччині ворог втратив майже 400 осіб, повідомив Штупун. Також, за його даними, у боях за добу росіяни втратили 11 танків та 15 бронемашин.

"Ворог кидає особовий склад без екіпірування, який змушений знімати засоби захисту з поранених і мертвих окупантів", – розповів речник.

Зауважте. Станом на 11 грудня втрати російської армії сягнули майже 340 тисяч вояк. Так, упродовж останньої доби ЗСУ ліквідували понад тисячу окупантів.

Минулої доби зафіксовано біля 50 штурмових дій, які йшли одночасно на усіх напрямках, – наголосив Штупун.

Він наголосив, що ворог ще має достатньо людського ресурсу, кидає в бій багато бронетехніки, а тому не слід його недооцінювати. Також, за словами речника, найближчі цілі ворога незмінні – захопити Авдіївку та Мар'їнку.

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