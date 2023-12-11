Про це повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал. Для атак ворог застосовує бронетехніку та авіацію.
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Вчора ворог розпочав масовані наступальні дії за підтримки бронетехніки на Авдіївському та Мар'їнському напрямку. Активно застосовує авіацію, керовані авіабомби. За добу здійснив 15 авіаударів,
– повідомив Олександр Штупун.
За його даними, в операційній зоні ОСУВ "Таврія" за добу зафіксовано 72 бойових зіткнення – майже всі на Донеччині.
"Окупанти намагаються іти поблизу Авдіївки як на півдні, так і на півночі. Жорсткі бої тривають. Наші воїни стійко тримають оборону", – додав Штупун.
Ворог зазнає втрат
На Донеччині ворог втратив майже 400 осіб, повідомив Штупун. Також, за його даними, у боях за добу росіяни втратили 11 танків та 15 бронемашин.
"Ворог кидає особовий склад без екіпірування, який змушений знімати засоби захисту з поранених і мертвих окупантів", – розповів речник.
Минулої доби зафіксовано біля 50 штурмових дій, які йшли одночасно на усіх напрямках, – наголосив Штупун.
Він наголосив, що ворог ще має достатньо людського ресурсу, кидає в бій багато бронетехніки, а тому не слід його недооцінювати. Також, за словами речника, найближчі цілі ворога незмінні – захопити Авдіївку та Мар'їнку.
Більше про ситуацію на фронті
- Російські окупанти наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Вугледара та Роботиного.
- У ранковому зведенні Генштабу повідомляли, що протягом доби на фронті сталося 98 бойових зіткнень.